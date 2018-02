Gaston Gaudio é campeão de Roland Garros Diante de um combalido Guillermo Coria, Gaston Gaudio venceu a final argentina e ficou com o título de Roland Garros, o torneio do Grand Slam disputado em Paris. O placar da dramática decisão deste domingo foi 3 sets a 2, com parciais de 0/6, 3/6, 6/4, 6/1 e 8/6. Cabeça-de-chave número 3 e grande favorito no duelo argentino, Coria começou arrasando na final. Abriu 2 a 0 facilmente e parecia caminhar para uma vitória tranqüila. Mas Gaudio reagiu no terceiro set. Depois, Coria começou a sentir cãibras nas duas pernas e, com os problemas físicos, praticamente entregou o jogo no quarto set, guardando forças para a quinta e última parcial. Mesmo assim, Gaudio, que ainda salvou dois match points, fechou em 8/6 e ficou com o título. "Não sou eu quem estou aqui, comemorando este título", admitiu Gaudio, surpreso com sua própria conquista. "Isso não existe. É um sonho." Apesar da emoção, o nível técnico foi fraco. Ao final da partida, Gaudio cometeu 55 erros não forçados (ou seja, mais de dois sets inteiros de presente - cada set tem no mínimo 24 pontos), enquanto Coria não deixou por muito menos, cometendo 54. O campeão ainda fez nove duplas faltas. Com a surpreendente conquista, após 3 horas e 31 minutos de jogo contra Coria, Gaudio sai do 44º lugar no ranking para ficar entre os 10 melhores do mundo. Foi também a segunda vez na história que um tenista argentino é campeão de Roland Garros - o outro foi Guillermo Vilas, 27 anos atrás.