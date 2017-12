Gastón Gaudio vence na estréia O tenista argentino Gaston Gaudio estreou com vitória no Aberto de São Petersburgo, na Rússia. Gaudio teve mais dificuldade do que esperava, mas nesta terça-feira derrotou o bielo-russo Alexander Shvec por dois sets a zero. A partida teve as parciais de 7/5 e 7/5. Na próxima rodada, Gaudio vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Anthony Dupuis e o russo Andrei Stoliarov, que veio do torneio qualificatório. Em outra partida desta terça, o espanhol Feliciano López perdeu para o eslovaco Karol Kucera por dois sets a um, com parciais de 6/7 (6-8), 6/3 e 6/2.