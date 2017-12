Gaúcho elimina Saretta em São Paulo O tenista gaúcho Francisco Costa, número 273 do ranking mundial, derrotou, nesta terça-feira à noite, o paulista Flávio Saretta, 84º do ranking, segundo cabeça-de-chave, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/0 e 6/4, em 1h50 de jogo. Com este resultado, Costa passou para as oitavas-de-final do Visa Tennis Open, no Clube Paineiras do Morumbi, quando irá enfrentar o argentino Juan Pablo Guzman.