Gaudenzi desiste e Kafelnikov avança Cabeça-de-chave número 2 do Torneio de Stuttgart, o russo Yevgeny Kafelnikov viu-se livre de um problema na sua estréia em Stuttgart. Depois de ter vencido o primeiro set, por 6/4, estava em desvantagem de 1 a 3 no tiebreaker do segundo, quando seu adversário, o italiano Andrea Gaudenzi teve de desistir da partida por problemas físicos. Nos outros jogos, a única surpresa foi a derrota de Fabrice Santoro para o espanhol David Sanchez por 6/2 e 6/1; Nicolas Lapentti (Equador) ganhou de Markus Hipfl (Áustria) por 6/2 e 6/3; Dominik Hrbaty (República Eslovaca) de Francisco Clavet (Espanha) por 7/6 (11/9) e 6/3; Gaston Gaudio (Argentina) de Marc Rosset (Suíça) por 6/3 e 7/5; Jiri Novak (República Checa) de Galo Blanco (Espanha) por 6/3 e 6/1; Alberto Martin (Espanha) de Fernando Vicente (Espanha) por 6/1 e 6/3; Arnaud Clement (França) de N icolas Massu (Chile) por 6/4, 3/6 e 6/3; e Franco Squillari (Argentina) de Roger Wassen (Holanda) por 6/3 e 6/1.