Gaudenzi ganha título de Brunswick O tenista italiano Andrea Gaudenzi derrotou neste domingo o marroquino Younes El Aynaoui por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (7/5) e 6-4 e conquistou o Challenger de Brunswick, disputado na Alemanha. A competição distribuiu US$ 150 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial. Gaudenzi embolsou US$ 18 mil e 100 pontos para o ranking.