Gaudenzi vence o Torneio de Bastad O tenista italiano Andrea Gaudenzi conquistou o título do Torneio de Bastad, na Suécia, com uma vitória por 2 sets a 0 sobre o checo Bohdan Ulihrach. Gaudenzi ganhou com parciais de 7-5 e 6-3. Foi o terceiro título da carreira de Gaudenzi e o segundo na temporada. Em junho, ele havia sido campeão em Sankt Poelten (Áustria), torneio também disputado em piso de saibro.