Gaudio ainda não acredita na vitória O tenista argentino Gastón Gaudio classificou a vitória sobre o norte-americano André Agassi, na primeira rodada do Master Series de Cincinnati, como a mais importante de sua carreira. ?Eu entrei na quadra para tentar impedir que ele fizesse seu jogo. Tentei trabalhar ponto a ponto, levando a partida de um jeito que eu sei que ele não gosta?, contou o argentino, que disse ainda não acreditar no resultado. ?Parece que eu ainda estou sonhando?, acrescentou ele, revelando ter sido fã de Agassi quando iniciou sua carreira. Gaudio, de 22 anos, passou pelo ídolo com relativa facilidade. Jogou com confiança e venceu o primeiro set por 6/4. O segundo foi mais disputado e decidido no tie-break, mas o argentino de novo foi melhor e fechou em 7-2. Na próxima rodada, amanhã, Gaudio vai enfrentar o britânico Greg Rusedski. A derrota de Agassi facilita muito as coisas para o brasileiro Gustavo Kuerten, que volta à quadra nesta quarta-feira tentando unificar os ranking da ATP.