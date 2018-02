Gaudio avança; Coria está eliminado O tenista argentino Gastón Gaudio venceu o francês Sebastien Grosjean por dois sets a zero e se classificou nesta segunda-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Miami. Cabeça-de-chave número 7, Gaudio venceu fácil, com parciais de 6/2 e 6/3. Na próxima rodada, no entanto, ele deverá ter dificuldades, já que vai pegar o vencedor do jogo entre o norte-americano Andre Agassi e o francês Arnaud Clement. Guillermo Coria, o outro argentino em quadra nesta segunda, não teve a mesma sorte. Apesar de ser o quarto favorito, Coria foi surpreendido pelo norte-americano Taylor Dent e perdeu o jogo também em dois sets. As parciais foram de 6-3 e 6-4. Nas quartas, Taylor vai enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Florian Mayer e o chileno Fernando González.