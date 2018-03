Gaudio conquista o título em Estoril O tenista argentino Gaston Gaudio conquistou neste domingo o título do Torneio de Estoril, em Portugal, que distribuiu US$ 690 mil em prêmios. Na final, ele derrotou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/1. E na chave feminina do Torneio de Estoril, com premiação de US$ 140 mil, o título ficou com a checa Lucie Safarova. Na final deste domingo, ela ganhou da chinesa Na Li também por 2 sets a 1, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3.