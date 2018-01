Gaudio conquista quinto título do ano O argentino Gaston Gaudio conquistou, neste domingo, em Kitzbuehel, na Áustria, o quinto título em 2005 ao vencer o espanhol Fernando Verdasco por 3 sets a 1 - com parciais de 2-6, 6-2, 6-4 e 6-4. O jogo teve que ser paralisado por cerca de duas horas por causa da chuva, quando estava no terceiro set, mas Gaudio não se desconcentrou e levou a taça. Antes do torneio austríaco, o argentino já havia vencido outros quarto torneios em quadras de saibro - Gstaad (Suíça), Estoril (Portugal), Viña del Mar (Chile) e Buenos Aires (Argentina). Em 2004, Gaudio conquistou, em Roland Garros, o título mais importante de sua carreira.