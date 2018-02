Gaudio dá show e vai à final em Paris O tenista argentino Gaston Gaudio deu um show nesta sexta-feira e se classificou para a final do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o seu compatriota David Nalbandian por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-0. Gaudio - que, emocionado com a campanha em Paris, chorou muito ao final da partida - espera agora o vencedor do confronto entre Guillermo Coria e o inglês Tim Henman, que jogam ainda hoje. Gaston Gaudio revelou que esta foi a primeira vez que chorou em uma quadra de tênis. Mas justificou. ?Eu não acredito que estou na final de Roland Garros. Este é o torneio da minha vida. É um grande dia. Esta vitória eu dedico a minha família, minha noiva, meu treinador e a todos os que me ajudaram?, disse ele. O argentino, de 25 anos, não quis fazer qualquer prognóstico sobre a final. ?Eu sei que vai ser muito difícil. Coria ou Henman são dois grandes jogadores, mas eu tenho certeza que vou dar trabalho a qualquer um deles?, afirmou.