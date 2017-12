Gaudio derrota Andreev e avança em Paris O tenista argentino Gaston Gaudio derrotou nesta segunda-feira o russo Igor Andreev por 3 sets a 0, com parciais e 6/4, 7/5 e 6/3. Com isso, ele passou para as quartas-de-final de Roland Garros, quando irá enfrentar o vencedor do jogo entre Lleyton Hewitt e Xavier Malisse.