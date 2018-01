Gaudio é campeão em Palma de Maiorca O tenista argentino Gastón Gaudio conquistou o título do Aberto de Maiorca, ao derrotar, neste domingo, o finlandês Jarkko Nieminen por 6/2 e 6/3. Esta foi a segunda conquista de Gaudio em uma semana, pois no domingo passado fora campeão também em Barcelona. Gaudio surge como um dos melhores tenistas do circuito em quadras de saibro. Nas quartas-de-final, ele derrotou o brasileiro Gustavo Kuerten.