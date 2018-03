Gaudio e Corretja seguem na Áustria O espanhol Alex Corretja, 31º do ranking, ganhou de seu amigo Albert Costa, sexto do mundo, e vai fazer a semifinal em Kitzbuehel contra o argentino Gaston Gaudio, 24º. O torneio de US$ 800 mil é disputado em quadra de saibro. Nesta sexta-feira, Corretja marcou 6/1 e 6/2 contra o Costa, atual campeão de Roland Garros. Gaudio derrotou o chileno Nicolas Massu, 72º do mundo, por 6/4 e 6/3. Corretja tem quatro vitórias e uma derrota contra Gaudio. O encontro mais recente foi na final de Gstaad, na Suíça, e o espanhol ganhou por 2 sets a 1. Outro argentino também avançou em Kitzbuehel: Mariano Zabaleta, 43º, marcou 6/4, 5/7 e 6/2 contra o romeno Andrei Pavel, 18º. Zabaleta vai enfrentar o espanhol Juan Carlos Ferrero, oitavo do ranking, que derrotou o argentino Juan Ignacio Chela, 25º, por 7/5, 6/7 (5-7) e 6/4.