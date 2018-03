Gaudio e Corretja vencem em Gstaad O tenista argentino Gaston Gaudio garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Gstaad, na Suíça, ao derrotar o russo Mijail Yushny por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-3) e 6/4. Outro que avançou no torneio foi o espanhol Alex Corretja, que venceu o seu compatriota Félix Mantilla, num duplo 6/4. Completando a rodada, o suíço Marc Rosset surpreendeu e venceu o romeno Andrei Pavel também em dois sets: 7/5 e 7/6 (7-1).