Gaudio é eliminado e ajuda Ljubicic O checo Tomas Berdych derrotou o argentino Gaston Gaudio, nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final do Masters Series de Paris. E ajudou o croata Ivan Ljubicic, que ficou com a última vaga na Masters Cup de Xangai, torneio que começa no próximo dia 13 e reunirá os 8 melhores tenistas da temporada. Gaudio e Ljubicic brigavam pela última vaga na Masters Cup. Enquanto o argentino foi eliminado em Paris, o croata passou para a semifinal do torneio, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo também nesta sexta-feira - 7/6 (8/6), 3/6 e 6/1. Já Gaudio não resistiu ao jogo de Berdych e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. Assim, além de Ljubicic, vão ao torneio de Xangai os seguintes tenistas: Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP), Andy Roddick (EUA), Lleyton Hewitt (AUS), Andre Agassi (EUA), Guillermo Coria (ARG) e Nikolay Davydenko (RUS). Mas, enquanto não começa a Masters Cup, esquenta a disputa pelo título em Paris, num torneio que distribui US$ 2,5 milhões em prêmios. Na semifinal, Berdych vai enfrentar o também checo Radek Stepanek, que eliminou o russo Nikolay Davydenko (7/5 e 6/4). E Ljubicic jogará contra o norte-americano Andy Roddick, que fez 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6) no espanhol David Ferrer.