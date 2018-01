Gaudio e Massu avançam na Áustria Mais dois tenistas sul-americanos conseguiram classificação, ao final do dia de jogos, nesta quinta-feira, às quartas-de-final do ATP de Kitzbuehel, na Áustria, disputado em quadras de saibro. Além do argentino Mariano Zabaleta e do equatoriano Nicolas Lapentti, que venceram no início da rodada, o chileno Nicolas Massu e o argentino Gastón Gaudio também avançaram. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Gaudio não teve trabalho para bater o checo Robin Vik por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Nas quartas, o argentino terá pela frente o russo Mikhail Youzhny, que derrotou o romeno Andrei Pavel por 6/2 e 1/0, com desistência. Massu teve mais dificuldades para eliminar o austríaco Stefan Koubek por 2 a 0 (7/5 e 6/2). Na próxima fase, o adversário será Lapentti. Em outros jogos desta quinta, o espanhol Fernando Verdasco venceu o austríaco Juergen Melzer por 2 a 1 (1/6, 6/2 e 6/1) e o romeno Victor Hanescu ganhou do argentino Mariano Puerta por 2 a 0 (6/4 e 6/3). Umag - Pelas oitavas-de-final do ATP de Umag, na Croácia, o espanhol Tommy Robredo venceu facilmente o sérvio Jarko Tipsarevic por 2 a 0 (6/3 e 6/1). O espanhol Carlos Moyá também não teve problemas para bater o belga Kristof Vliegen por 2 a 0 (6/3 e 6/1).