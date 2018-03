Gaudio e Nalbandian avançam em Paris Atual campeão de Roland Garros, o tenista argentino Gaston Gaudio estreou com vitória no torneio deste ano, em Paris. Outro argentino que venceu nesta segunda-feira foi David Nalbandian, também passando para a segunda rodada do Grand Slam disputado em quadras de saibro. Cabeça-de-chave número 5 do torneio, Gaudio enfrentou o francês Julien Benneteau e ganhou por 3 sets a 0, com parciais tranqüilas de 7/5, 6/0 e 6/1. Já Nalbandian levou um susto, mas conseguiu derrotar Marcos Baghdatis, do Chipre, por 0/6, 6/4, 6/4 e 6/4. Entre os tenistas franceses, vitórias de Richard Gasquet (3 a 1 no italiano Daniele Bracciali), de Sebastien Grosjean (3 a 0 no argentino Juan Monaco) e de Olivier Patience (3 a 1 no francês Gilles Simon). Mas Michael Llodra, também da França, foi derrotado pelo chileno Fernando Gonzalez por 3 sets a 0. Outro cabeça-de-chave que estreou nesta segunda-feira foi o inglês Tim Henman, número 7 na chave, que ganhou do argentino Juan Pablo Brzezicki por 6/2, 6/1 e 6/4.