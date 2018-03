Gaudio e Nalbandian garantem vaga Dois tenistas argentinos garantiram nesta sexta-feira vagas nas oitavas-de-final do torneio de Roland Garros, em Paris. David Nalbandian e Gaston Gaudio, que é o atual campeão, ganharam seus jogos e avançaram na disputa. Gaudio passou fácil pelo espanhol Felix Mantilla por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o também espanhol David Ferrer, que eliminou o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 6/3, 6/1 e 7/5. Já Nalbandian, que ganhou do croata Mario Ancic por 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3, irá enfrentar agora o romeno Victor Hanescu, que venceu o peruano Luis Horna por 6/3, 6/4 e 6/4. Outro confronto das oitavas-de-final já definido terá o francês Sebastien Grosjean, que derrotou o checo Radek Stepanek por 6/1, 4/6, 3/6, 6/3 e 6/4, contra o espanhol Rafael Nadal, que superou o francês Richard Gasquet por 6/4, 6/3 e 6/2.