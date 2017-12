Gaudio é o primeiro finalista em Barcelona O tenista argentino Gaston Gaudio garantiu vaga na final do ATP Tour de Barcelona ao derrotar nesta sábado o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Ele aguarda agora o ganhador do jogo entre o espanhol Tommy Robredo e o belga Kristof Vliegen. Gaudio foi campeão do mesmo torneio em 2002.