Gaudio e Volandri avançam em Viña Del Mar O tenista argentino Gastón Gaudio se classificou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do ATP Tour de Viña Del Mar, no Chile, ao derrotar o seu compatriota José Acasuso por dois sets a zero. Cabeça-de- chave número 2, Gaudio venceu com parciais de 6/3 e 6/3. Outro que garantiu vaga na próxima fase do torneio foi o italiano Filippo Volandri. Sétimo cabeça-de-chave, Volandri eliminou o espanhol Galo Blanco ao vencer o jogo também em dois sets: 6/2 e 6/0. O brasileiro Gustavo Kuerten volta à quadra nesta quarta-feira. Logo mais à noite (por volta das 23h, de Brasília) ele tenta sua vaga nas quartas-de-final contra o argentino Franco Squilari. O torneio, disputado em piso de saibro, divide U$ 330 mil em prêmios.