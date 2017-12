Gaudio elimina Ferrero em Cincinnati Depois de Gustavo Kuerten e Lleyton Hewitt, nesta quarta-feira foi a vez do espanhol Juan Carlos Ferrero ser eliminado no Masters Series de Cincinnati. O espanhol, número 2 no ranking da Corrida dos Campeões, foi derrotado pelo argentino Gaston Gaudio por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 6-7 (3-7), 7-6 (7-5) e 6-4. Outro argentino que se deu bem foi Guillermo Coria, que eliminou o russo Yevgeny Kafelnikov. Coria dominava o jogo, ganhando por 6-0 e 5-4 quando o russo se retirou alegando contusão, depois de uma hora e oito minutos de partida.