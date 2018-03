Gaudio elimina Moyá; Guga em quadra O tenista argentino Gaston Gaudio surpreendeu ao derrotar o espanhol Carlos Moyá nesta quinta-feira em partida das oitavas-de-final do Torneio de Barcelona, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/4, em 1h20 minutos de duração. Na próxima rodada, Gaudio vai enfrentar o vencedor do confronto entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Guillermo Cañas, que estão em quadra neste momento.