Gaudio enfrenta Saretta em Valência O argentino Gaston Gaudio será o adversário do brasileiro Flávio Saretta nas quartas-de-final do Torneio de Valência. Nesta quinta-feira, Gaudio derrotou o espanhol Galo Blanco por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. Outro tenista que garantiu seqüência no torneio espanhol foi o armênio Sargis Sargasian, que eliminou o argentino Franco Squillari por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 6/3).