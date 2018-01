Gaudio estréia com vitória em Estoril O tenista argentino Gaston Gaudio estreou com vitória no Torneio de Estoril, em Portugal, que distribui 530 mil euros em prêmios. Cabeça-de-chave número 2, ele ganhou nesta segunda-feira do checo Jan Hernych por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 6/0. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira em Estoril, o espanhol Santiago Ventura derrotou Gilles Muller, de Luxemburgo, por 3/6, 6/1 e 6/2 e Michael Tabara venceu o duelo checo com Tomas Berdych por 1/6, 6/4 e 6/1.