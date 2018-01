Gaudio fracassa e perde na estréia O tenista argentino Gaston Gaudio foi eliminado nesta terça-feira logo em sua estréia no Master Series de Roma. Depois das vitórias em Barcelona e Maiorca, o argentino entrou para o torneio italiano como um dos que poderiam ir longe, mas não foi isso que aconteceu. Acabou sendo dominado pelo sul-africano Wayne Ferreira e perdeu por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/3. A rodada teve ainda a vitória por dois a zero do alemão Tommy Haas sobre o bielo-russo Max Mirnyi (parciais de 6/2 e 6/2) e a do romeno Andrei Pavel sobre o francês Fabrice Santoro: 6/1 e 7/6 (7-4). O italiano Andrea Gaudenzi foi bem e venceu o suiço Roger Federer também em dois sets: 6/4 e 6/4. Gustavo Kuerten deve estrear no torneio ainda nesta terça-feira. Por volta das 16 horas enfrenta o italiano Davide Sanguinetti.