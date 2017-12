Gaudio na 3ª rodada em S. Petersburgo O tenista argentino Gastón Gaudio se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Sétimo cabeça-de-chave, Gaudio derrotou o russo Andrei Stoliarov por dois sets a um. As parciais foram de 7/5 e 6/1. Outro argentino do torneio, no entanto, foi eliminado. Guillermo Coria também enfrentrou um russo, Mijail Yuzhny, e perdeu por dois sets a um: 6/4, 3/6 e 6/4. Cabeça-de-chave número 8, o bielo-russo Max Mirnyi venceu o checo Jan Vacek em dois sets: 6/3 e 6/4. O romeno Andrei Pavel, por sua vez, passou pelo finlandês Tuomas Ketola (6/2 e 6/4).