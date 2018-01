Gaudio vai à final do Torneio de Gstaad O tenista argentino Gastón Gaudio se classificou neste sábado para a final do Torneio de Gstaad, na Suíça, ao derrotar o chileno Nicolas Massu por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Gaudio venceu com parciais de 6/3 e 6/2. O argentino, que há três anos foi vice em Gstaad ao ser derrotado na final pelo espanhol Alex Corretja, vai enfrentar no domingo o vencedor do confronto entre o suíço Stanislas Wawrinka e o romeno Razvan Sabau.