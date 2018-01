Gaudio vai à semifinal em Estoril O tenista argentino Gaston Gaudio passou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Estoril, em Portugal. Cabeça-de-chave número 2, ele ganhou do espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Em outra partida das quartas-de-final já disputada nesta sexta-feira, o espanhol Tommy Robredo derrotou o italiano Davide Sanguinetti também por 2 a 0, com duplo 6/2. Pela chave feminina do Torneio de Estoril, as semifinais já estão definidas. A chinesa Na Li venceu Dally Randriantefy, de Madagascar, por 6/3 e 6/1 e irá enfrentar a russa Dinara Safina, que passou pela norte-americana Jill Craybas por 6/4 e 6/2. Já a argentina Gisela Dulko, que ganhou da chinesa Jie Zheng por 6/2 e 6/1, jogará contra a checa Lucie Safarova, que eliminou a argentina Mariana Diaz-Oliva por 6/2, 4/6 e 6/1.