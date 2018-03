Gaudio vai às semifinais em Gstaad O tenista argentino Gaston Gaudio garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Gstaad, na Suíça, ao derrotar o suíço Marc Rosset por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/6 (7-3). Na semifinal, Gaudio vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic, que venceu o espanhol Galo Blanco por dois sets a um, com parciais de 6/3, 6/7 (10-12) e 6/4. A outra semifinal vai sair dos confrontos entre os espanhóis Alex Corretja x David Sanchez e do húngaro Attila Savolt contra o checo Radek Stepanek.