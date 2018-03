Gaudio vence duelo argentino em Roma Gaston Gaudio, que na estréia derrotou Gustavo Kuerten, garantiu nesta quarta-feira sua classificação para a terceira rodada do Master Series de Roma, ao derrotar seu compatriota Agustin Calleri, por dois sets a zero. Com um tênis consistente, Gaudio venceu até com certa facilidade, com parciais de 6/4 e 6/2. Na próxima fase, Gaston Gaudio vai enfrentar o vencedor do confronto entre os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Alex Corretja.