Gaudio vence duelo argentino na Suíça O tenista argentino Gaston Gaudio venceu o seu compatriota Franco Squillari, de virada, nesta terça-feira, e se classificou para a segunda rodada do Aberto da Suíça. Sétimo cabeça-de-chave, Gaudio teve dificuldades no início, mas reagiu e venceu o jogo por 2 sets a 1. As parciais foram de 2/6, 6/1 e 6/4. Em outra partida da primeira rodada, o checo Radek Stepanek, que havia perdido apenas um set no torneio qualificatório, manteve o ótimo desempenho e derrotou o espanhol Francisco Clavet em dois sets: 6/3 e 6/3. O suíço Marc Rosset confirmou seu favoritismo e derrotou seu compatriota George Bastl por 7/6 (7-5), 3/6 e 6/3.