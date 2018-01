Gaudio vence e vai à semifinal O tenista argentino Gastón Gaudio derrotou o seu compatriota José Acasuso e garantiu uma vaga nas semifinais do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Principal favorito ao título, Gaudio venceu por dois sets a um, com parciais de 6-2, 3-6 e 6-1, em 1h32min. Na semifinal, o argentino vai enfrentar o espanhol David Ferrer, que também nesta sexta derrotou o argentino Agustín Calleri por 6-1 e 6-3. Gaudio, que em 2001 perdeu na final de Viña del Mar para seu compatriota Guillermo Coria, ganhou os dois jogos que fez contra Ferrer - o último deles na semifinal de Stuttgart, no ano passado. A luta pelas duas vagas restantes nas semifinais vai ter o espanhol Rubén Ramírez-Hidalgo contra o italiano Filippo Volandri e, o chileno Fernando González diante do argentino Mariano Zabaleta.