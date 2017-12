Gaudio vence e vai às oitavas-de-final O tenista argentino Gastón Gaudio avançou neste sábado para as oitavas-de-final do Rolanda Garros ao derrotar o sueco Thomas Enqvist por 3 sets a 1. As parciais foram de 6-0, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-4. Na próxima rodada, Gaudio vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francés Julien Benneteau e o russo Igor Andreev.