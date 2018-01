Gaudio vence na estréia em São Petersburgo O tenista argentino Gaston Gaudio se classificou nesta segunda-feira para a segunda rodada do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, ao derrotar o espanhol Alberto Martin por dois sets a um. As parciais foram de 6-7 (4), 7-6 (5) e 6-2. Nas oitavas-de-final ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Alex Corretja e o checo Jan Vacek. Em outra partida do dia pela primeira rodada, o armênio Sargis Sargsian derrotou o o checo Radek Stepanek em dois sets: 6-3 e 6-2. Gustavo Kuerten estréia no torneio nesta terça-feira. Ele enfrenta o norte-americano Brian Vahaly.