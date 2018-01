Gaudio vence Pioline em Maiorca O tenista argentino Gaston Gaudio garantiu sua passagem para as quartas-de-final do Torneio de Maiorca, ao derrotar nesta quinta-feira o francês Cedric Pioline por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Na próxima rodada, Gaudio vai enfrentar o vencedor do confronto entre Gustavo Kuerten e o sueco Magnus Norman. A rodada teve ainda os seguintes resultados: o finlandês Jarkko Nieminen venceu o espanhol Galo Blanco por 6/0 e 6/3 e o eslovaco Dominik Hrbaty derrotou o belga Christophe Rochus por duplo 6/4.