Gaudio vence Puerta na Masters Cup Surpreendido com a desistência do espanhol Rafael Nadal, contundido, o tenista argentino Mariano Puerta ficou sabendo que iria jogar a Masters Cup de Xangai poucas horas antes de entrar em quadra. Assim, na rodada de abertura do grupo ouro, nesta segunda-feira, ele perdeu para o seu compatriota Gaston Gaudio por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 7/5. Também pelo grupo ouro, nesta segunda-feira, o russo Nikolay Davydenko derrotou o norte-americano Andre Agassi por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Assim, ele lidera a chave ao lado de Gaudio. E dois já despontam como favoritos à classificação para a semifinal no grupo ouro, porque, depois de Nadal, Agassi também desistiu da disputa do torneio. Seu substituto será o chileno Fernando Gonzalez. A próxima rodada desta chave acontece na quarta-feira. A Masters Cup de Xangai é um torneio que distribui US$ 4,45 milhões em prêmios e reúne os 8 melhores tenistas de temporada, salvo os que desistiram de disputar a competição por contusão.