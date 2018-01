Gemidos de Sharapova agora no celular Os milhares de fãs da russa Maria Sharapova já têm um bom motivo para adquirir um celular. De acordo com um jornal russo, os famosos gemidos da tenista em quadra podem ser ouvidos como sinal de chamada para telefones móveis. O produto, que promete ter recorde de vendas, foi lançado há poucos dias aproveitando a realização do Aberto de Wimbledon, na Inglaterra. O arquivo com os gemidos de Sharapova, que chegaram a 101,2 decibéis no jogo contra a espanhola Nuria Llagostera, na estréia em Londres, pode ser encontrado em várias versões no site www.thevoiceofreason.com, onde já se encontram vários comentários sobre a novidade no mercado. ?Agora, quando a Sharapova grita, não perderei mais nenhuma chamada? ou ?instalei seus gemidos para a função de despertador e, agora, sonho com ela? são algumas opiniões sobre o novo produto.