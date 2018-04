Ghem e Clezar vencem na estreia no qualifying de Roland Garros

Os brasileiros começaram bem a disputa por vagas na chave principal de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro em Paris. Nesta terça-feira, André Ghem e Guilherme Clezar triunfaram na estreia no qualifying e avançaram para a segunda rodada do torneio classificatório.

Número 142 do mundo, Ghem derrotou o croata Antonio Veic, 231º colocado no ranking por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Agora o brasileiro vai buscar uma vaga na rodada final do qualifying em confronto com o espanhol Albert Montañes, número 129 do mundo, mas que já ocupou a 22ª colocação no ranking, e cabeça de chave número 22 do torneio classificatório. Ghem venceu o único confronto contra o espanhol, em 2006, no Challenger de Braunschweig, na Alemanha.

Já Clezar, o número 173 do mundo, avançou no qualifying ao superar nesta terça o australiano Benjamin Mitchell, 230º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Seu próximo adversário também será um australiano, Luke Saville, número 222 do mundo. Clezar e Saville nunca se enfrentaram.

Enquanto Ghem e Clezar participam do qualifying da chave masculina de Roland Garros, o Brasil será representado no classificatório do torneio feminino por Teliana Pereira e Beatriz Haddad Maia. Além disso, Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, já estão garantidos na chave principal do Grand Slam parisiense.