Ghem é eliminado por Monaco no Torneio de Dusseldorf O brasileiro André Ghem foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do Torneio de Dusseldorf, disputado em quadras de saibro. No ATP 250 alemão, o número 260 do mundo não resistiu ao argentino Juan Monaco, 19º colocado no ranking da ATP, e perdeu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 25 minutos.