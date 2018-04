Ghem vence japonês e avança no Torneio de Dusseldorf O brasileiro André Ghem se classificou nesta segunda-feira para as oitavas de final do Torneio de Dusseldorf, na Alemanha, disputado em quadras de saibro. Após passar pelo qualifying, o número 260 do mundo avançou na sua partida de estreia na chave principal ao derrotar o japonês Go Soeda, 115º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 4 minutos.