Gilles Simon avança às oitavas no Masters de Cincinnati O francês Gilles Simon é o primeiro cabeça de chave do Masters 1000 de Cincinnati, realizado nos Estados Unidos, a se classificar às oitavas de final. Nesta terça-feira, o nono pré-favorito teve que suar muito para derrotar o russo Igor Andreev por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (6/8) e 6/1.