Gilles Simon avança na estreia em Cincinnati O francês Gilles Simon avançou com tranquilidade em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Nesta segunda-feira, o número 9 do mundo venceu o norte-americano Wayne Odesnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 20 minutos.