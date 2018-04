Gilles Simon confirma presença no Brasil Open de 2012 Número 12 do mundo, o tenista francês Gilles Simon confirmou presença na disputa do Brasil Open de 2012. O principal torneio do tênis brasileiro acontecerá entre os dias 11 e 19 de fevereiro e pela primeira vez será em São Paulo no ginásio do Ibirapuera - nos 11 anos anteriores, o palco era a Costa do Sauipe, na Bahia.