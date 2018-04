Gilles Simon estreia com vitória no Torneio de Bucareste Atual campeão, o tenista francês Gilles Simon estreou com vitória no Torneio de Bucareste, nesta quarta-feira, na Romênia. Número 16 do mundo e segundo cabeça de chave, ele entrou direto na segunda rodada, quando venceu o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.