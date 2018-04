Gilles Simon vence compatriota e vai às quartas em Nice

Simon contou com cinco quebras de serviço e soube crescer nos momentos decisivos para passar por seu compatriota. Nas quartas de final ele terá pela frente o espanhol Pablo Andujar, contra quem tem retrospecto favorável. O francês venceu o único duelo entre eles, em 2009, no Aberto da Austrália.

Mas Andujar teve mais facilidade para chegar às quartas, depois de eliminar Yen-Hsun Lu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 1h14min de partida. Outro espanhol que garantiu-se nas quartas foi Albert Montañes, que bateu o romeno Victor Hanescu por 2 a 0, com 7/5 e 7/6 (7/2).

O adversário de Montañes será o tenista da casa Paul-Henri Mathieu. O francês, número 76 do ranking da ATP, despachou nesta quarta o argentino Carlos Berlocq, 64.º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h12min de jogo.

Ainda nesta quarta, o cabeça de chave número 3, o norte-americano Sam Querrey, passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Nas quartas, ele terá pela frente outro tenista francês, Edouard Roger-Vasselin, que eliminou o lituano Ricardas Berankis por 2 a 1, com 2/6, 6/4 e 6/2.

O último confronto de quartas de final terá Robin Haase diante de Gael Monfils. Haase surpreendeu e eliminou o quarto favorito do torneio, o norte-americano John Isner, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5. Já Monfils eliminou outro cabeça de chave, Fabio Fognini, sexto favorito, por 2 a 0, com 6/2 e 7/6 (7/5).