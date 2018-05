Giraldo vence algoz de Nadal e vai à final em Barcelona

BARCELONA - Um dia após conquistar a maior vitória da sua carreira ao bater o compatriota Rafael Nadal, o espanhol Nicolas Almagro foi eliminado nas semifinais do Torneio de Barcelona de Tênis. Neste sábado, o número 20 do mundo caiu no ATP 500 espanhol ao perder para o colombiano Santiago Giraldo, 65º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 26 minutos.

A derrota de Almagro neste sábado encerrou um longo período em que o Torneio de Barcelona não contava com um tenista espanhol na decisão - a última vez foi em 1996. Assim, Giraldo interrompeu o domínio espanhol, que tem o campeão do torneio desde 2003, e agora vai buscar neste domingo o primeiro título da sua carreira - em 2011, foi vice-campeão do Torneio de Viña del Mar.

Na decisão, Giraldo terá pela frente o japonês Kei Nishikori. Neste sábado, o número 17 do mundo avançou ao derrotar o letão Ernests Gulbis, 23º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 25 minutos.

Neste domingo, Nishikori vai disputar a sétima final da sua carreira e tentará conquistar o seu quinto título. O japonês está em vantagem de 5 a 1 no confronto direto com Giraldo.