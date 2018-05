Goffin avança, Berdych cai e Cilic tem jogo interrompido por chuva em Roma

Um dos candidatos ao título do Masters 1000 de Roma, o belga David Goffin venceu mais uma na chave italiana nesta terça-feira e avançou às oitavas de final. Ele poderá cruzar com o argentino Juan Martín Del Potro na sequência. Já o checo Tomas Berdych se despediu do saibro da capital italiana e o croata Marin Cilic teve seu jogo interrompido pela chuva no fim do dia.

Nono cabeça de chave em Roma e 10º do mundo, Goffin despachou o local Marco Cecchinato por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2. Nas oitavas, ele enfrentará Del Potro se o argentino bater o grego Stefanos Tsitsipas, uma das surpresas das últimas semanas. Nesta terça, o tenista da Grécia contou com o abandono do croata Borna Coric para avançar. Coric desistiu quando perdia o set inicial por 4/1.

Enquanto Goffin fazia valer a boa fase no circuito, Tomas Berdych perdeu o duelo de gerações contra o canadense Denis Shapovalov. O tenista de apenas 19 anos venceu o rival de 32 pelo placar de 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (7/5). Era a estreia de Berdych em Roma. Na segunda rodada, Shapovalov vai encarar o holandês Robin Haase.

Ainda pela rodada de abertura, o argentino Diego Schwartzman ganhou do chileno Nicolas Jarry, o francês Lucas Pouille derrotou o local Andreas Seppi e o georgiano Nikoloz Basilashvili despachou o local Filippo Baldi. O bósnio Damir Dzumhur bateu o espanhol Fernando Verdasco e agora terá pela frente o favorito Rafael Nadal, que estreará direto na segunda rodada.

Ainda nesta terça, o alemão Philipp Kohlschreiber superou o norte-americano Jack Sock e o alemão Peter Gojowczyk despachou o local Lorenzo Sonego, ambos os duelos já pela segunda rodada.

Pela mesma fase, o duelo entre o norte-americano Ryan Harrison e o croata Marin Cilic, quarto cabeça de chave, foi paralisado ainda no primeiro set por causa da chuva. Eles disputavam o tie-break, com empate até nas parciais: 6/6 (3/3). O confronto será finalizado nesta quarta.