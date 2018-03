Goffin vence e vai à semifinal na Bulgária; Demoliner cai nas duplas na França

O belga David Goffin confirmou o favoritismo e se classificou para as semifinais do Torneio de Sófia, na Bulgária. Nesta sexta-feira, ele não teve maiores dificuldades para eliminar seu compatriota Steve Darcis por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h13min de partida.

Cabeça de chave número 2, Goffin é o principal favorito vivo no torneio, após a surpreendente queda do austríaco Dominic Thiem na estreia. Para vencer nesta sexta, ele soube atacar o serviço de Darcis, conseguiu 12 break points e aproveitou quatro deles.

Após passar pelo número 59 do mundo, o 11.º colocado do ranking da ATP terá tarefa teoricamente mais difícil pela frente na semifinal. Ele vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, número 16 do ranking, que passou nesta sexta pelo luxemburguês Gilles Müller por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

A outra semifinal também foi definida nesta sexta-feira. Algoz de Thiem, o georgiano Nikoloz Basilashvili seguiu surpreendendo e derrotou o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/3. Agora, ele vai encarar o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro cabeça de chave, que passou pelo sérvio Viktor Troicki em dois sets, com duplo 6/3.

MONTPELLIER

No Torneio de Montpellier, na França, o brasileiro Marcelo Demoliner caiu na chave de duplas. Ele e o australiano Marcus Daniell, cabeças de chave número 4, perderam na semifinal para o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Na chave de simples, três franceses avançaram às semifinais. Principal favorito ainda vivo no torneio, o francês Jo-Wilfried Tsonga, cabeça de chave número 2, eliminou nesta sexta o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Ele terá pela frente o alemão Alex Zverev, que eliminou o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.

Na outra semifinal, dois tenistas da casa. Terceiro cabeça de chave, Richard Gasquet passou pelo compatriota Kenny De Schepper por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Agora, vai encarar outro francês: Benoit Paire, que se classificou graças ao abandono do alemão Dustin Brown.