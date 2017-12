Goiano garante vaga no Aberto de SP O tenista goiano Ronaldo Carvalho, cabeça-de-chave número 1, conquistou nesta sexta-feira, no que definiu como o jogo ?mais duro? da carreira ? atrapalhado por cãibras na coxa esquerda ?, o título de campeão do Pré-Qualifying do Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas. Precisou de 2h22min para vencer o também goiano Alessandro Camarço, por 2 sets a 1 (3/6, 7/6 (5) e 7/5), e ficar com a vaga na chave principal do torneio, a partir de segunda-feira, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Ronaldo salvou um match-point no segundo set, quando perdia por 5 a 3, e levou a disputa para o tie-break. ?No terceiro set, quando empatamos por 4 a 4, senti muita cãibra?, comentou o tenista, que pediu três minutos para fazer alongamento. ?Havia perdido o saque, e aí pensei que não ia vencer.? O qualifying para os tenistas que não entraram na chave principal será neste sábado e domingo. O torneio distribuirá US$ 25 mil em prêmios, mas conta pontos como torneio de US$ 50 mil, por oferecer hospedagem.